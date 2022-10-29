В армяно-азербайджанских отношениях нет альтернативы миру.

Об этом сказал заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов на мероприятии, посвященном Дню Республики Турции, передает Trend.

«Надеемся, что у договоренностей, достигнутых в Праге, будет продолжение. Главное, это двигаться в направлении мира. Стороны должны продолжать работу в рамках поддержки территориальной целостности и суверенитета друг друга», — сказал Халафов.

По его словам, в ближайшее время ожидается трехсторонняя встреча. «Считаем, что руководство Армении понимает свою ответственность — ответственность перед международным сообществом, в связи со своими обязательствами. Потому что Армения, подписавшая определенные документы, должна выполнять свои обязательства. Она несет ответственность перед своим народом», — сказал замминистра.

Он отметил, что сегодня на Южном Кавказе, в армяно-азербайджанских отношениях нет альтернативы миру.

«Мы должны достичь мирного соглашения, предпринять все необходимые шаги для этого. Эти шаги должны быть конкретными», — сказал Халафов.

Армения должна выразить свою позицию и предпринять все необходимые шаги на пути к миру, добавил замминистра.