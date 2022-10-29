Российская компания «Лукойл» «очень активно» заинтересована в участии в новых нефтегазовых проектах на шельфе Каспия в Азербайджане.

Об этом заявил журналистам замминистра энергетики Азербайджана Эльнур Солтанов, передает Report.

«Лукойл» там уже участвует, и они очень активно хотят участвовать и в других месторождениях», — сказал он, отвечая на вопрос о переговорах компании по новым блокам на Каспии.

Э. Солтанов также сообщил, что компания продолжает обсуждение возможности строительства ветроэлектростанции на Каспии. «Лукойл» везде — они заинтересованы во всех проектах, даже в ВИЭ. У нас продолжается диалог», — заявил замминистра, отвечая на вопрос о завершении технико-экономического обоснования проекта.