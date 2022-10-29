«Всесторонняя поддержка мусульманским Ираном Армении, проводящей оккупационную политику против Азербайджана, осуждается мусульманами, нашим народом».

Об этом говорится в заявлении Управления мусульман Кавказа.

В заявлении говорится, что религиозный фактор имеет особое значение среди исторических и духовных ценностей, связывающих Иран и Азербайджан: «Эта реальность должна служить дальнейшему сближению народов. Друг, брат познается в беде. К сожалению, до тех пор, пока карабахская проблема не была решена Азербайджаном и после того, как восторжествовала историческая справедливость, отношение иранского государства к Армении носило покровительственный характер. В отличие от мусульманских стран, которые на протяжении многих лет, выступая с позиции исламской солидарности как истинные друзья и братья не устанавливали политические, дипломатические отношения со страной-агрессором, не открыли посольства, выступали в международных организациях с заявлениями, осуждающими оккупацию, Иран еще больше углубил сотрудничество с Арменией, игнорировал соответствующие решения и резолюции, принятые в рамках Организации исламского сотрудничества, членом которой является», — говорится в заявлении.