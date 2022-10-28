Азербайджан может заняться поставками газа на планируемый газовый хаб в Турции, если они будут выгодны работающим в стране организациям. Об этом в кулуарах XV Веронского Евразийского экономического форума заявил заместитель министра энергетики Азербайджана Эльнур Султанов. Его слова приводят «Ведомости».

«Это новая для нас инициатива, мы, конечно, будем смотреть. Газ в Азербайджане в основном производится международным консорциумом, а не азербайджанским государством. Socar там участвует, но это консорциум, где есть BP, «Лукойл», иранская компания, и для них самое важное – экономическое обоснование этого проекта. Если на этом можно зарабатывать деньги, они будут готовы», – отметил Султанов.