Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) планирует открыть представительство в Туркменистане.

Об этом сообщил заместитель начальника Управления науки и технологий SOCAR Эмин Алекперов в рамках XXVII Международной нефтегазовой конференции (OGT-2022) в Ашхабаде, передает Report.

Алекперов отметил, что SOCAR занимается разведкой, разработкой, добычей, транспортировкой и переработкой нефти и газа: «У компании есть совместные предприятия, представительства и заводы в ряде стран, а также свой научно-исследовательский проектный институт».

Представитель компании обратил внимание, что в настоящее время Азербайджан, в основном, занимается добычей природных ресурсов на своей части морской акватории Каспия: «Буровые платформы соединяются между собой эстакадами, как и на туркменской стороне. Там имеется и налаженная сеть трубопроводов по транзиту углеводородов с моря на сушу. При деловом подходе страны их могут совместить, что не займет больших материальных ресурсов. В перспективе к трубопроводу могут присоединиться Казахстан и Узбекистан для дальнейшей транспортировки своих энергоресурсов на внешние рынки».

Сотрудник SOCAR также подчеркнул значимость OGT-2022 для налаживания политических, экономических и культурных связей между государствами. Он добавил, что на данном международном форуме активно проводятся деловые встречи, которые помогают ускорять решение технических вопросов по взаимодействию.