Два крупных российских банка изучают перспективу установки POS-терминалов для приема карт платежной системы «Мир» в дружественных странах, сообщает РБК со ссылкой на источники.
В публикации отмечается, что одна из кредитных организаций рассматривает вариант работы на территории Турции, а вторая — в Объединенных Арабских Эмиратах.
По словам одного из собеседников издания, банки видят спрос в государствах, в которых сохранился и вырос поток российских туристов.
«Рассматриваем возможности обслуживания зарубежных торгово-сервисных предприятий», — утверждает источник.
Другой собеседник РБК сообщил, что его банк планирует устанавливать платежные терминалы в отелях и крупных магазинах.
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