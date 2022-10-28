Два крупных российских банка изучают перспективу установки POS-терминалов для приема карт платежной системы «Мир» в дружественных странах, сообщает РБК со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что одна из кредитных организаций рассматривает вариант работы на территории Турции, а вторая — в Объединенных Арабских Эмиратах.

По словам одного из собеседников издания, банки видят спрос в государствах, в которых сохранился и вырос поток российских туристов.

«Рассматриваем возможности обслуживания зарубежных торгово-сервисных предприятий», — утверждает источник.

Другой собеседник РБК сообщил, что его банк планирует устанавливать платежные терминалы в отелях и крупных магазинах.