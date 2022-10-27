Долгое время и до сих пор идут спекуляции над терминами транспортный коридор, экстерриториальность, хотя они не связаны друг с другом и даже не синонимы. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев.

Он напомнил, что транспортный коридор – это транспортный маршрут, проходящий через территории нескольких стран, которые ведут согласованную транспортную, таможенную и иную политику с тем, чтобы уменьшить затраты и время прохождения для поощрения перевозок.

«Будучи участником Соглашения о согласованном развитии международных транспортных коридоров, проходящих по территории государств-участников СНГ и других аналогичных многосторонних и двусторонних документов, в Армении такое понятие транспортного коридора тоже хорошо известно.

Что касается вопроса ущемления суверенитета, то напоминаю что согласно пункту 9 заявления от 9/10 ноября 2020-го года, контроль за транспортным сообщением на территории Армении осуществляется Пограничной службой ФСБ России. Насколько этот факт ущемляет суверенитет, вопрос к правительству Армении», — приводит слова Мустафаева агентство АПА.