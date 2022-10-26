В Белгородской области РФ российский военный убил солдата срочной службы Дениса Таскаева, спутав его с «украинским диверсантом». Это якобы произошло случайно, но родственники убитого не верят в такую версию.

Об этом сообщает издание «Сибирь.Реалии».

Подозреваемого в убийстве солдата задержали — им оказался другой солдат. По версии следствия, Таскаева спутали с «военнослужащим со стороны Украины».

«Следователь сказал, что была перестрелка с разведывательными диверсионными группами, ребята были «на взводе». Денис спускался в блиндаж, и напуганный сослуживец принял его за чужого», – рассказала мать убитого Татьяна Кулешова.

Семья убитого не верит в официальную версию, ведь изначально родственникам рассказывали совсем другую версию убийства. Командир роты сразу после убийства утверждал, что срочник погиб в перестрелке с украинскими военными в ночь с 15 на 16 октября.

При этом командование запретило другим солдат и приказало ничего не говорить об инциденте. По словам одного из товарищей Таскаева, военнослужащим приказали не говорить о подробностях события, «если они не хотят оказаться на месте Дениса».

Мать убитого отметила, что не верит в версию конфликта солдат, ведь ее сын был бесконфликтным.

«Нет, конфликта быть не могло. Он был бесконфликтным, добрым, отзывчивым. Если бы у него были какие-то стычки с сослуживцами, я бы об этом знала. Он мне всегда обо всем рассказывал», – резюмировала женщина.