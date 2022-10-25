Азербайджан подписал договор об участии на мировой выставке “Osaka, Kansai Eхpo 2025”.

Придавая большое значение связям с Японией и участию в выставках Eхpo, Азербайджан стал первой страной, подписавшей договор об участии в «Osaka, Kansai Eхpo 2025», сообщает АПА.

Договор был подписан во время встречи, проведенной с целью подготовки к выставке. Документ подписали главный комиссар Азербайджана по «Osaka, Kansai Eхpo 2025» Анар Алекберов, генеральный секретарь «Eхpo 2025» Хироюки Ишиге (Hiroyuki Ishige) и главный комиссар «Eхpo 2025» Коджи Ханеда (Koji Haneda).

На мероприятии присутствовал посол Азербайджана в Японии Гюрсель Исмаилзаде.

На встрече, которая проводится 25-26 октября с целью подготовки к выставке, представлены более 100 стран.

Мировая выставка будет проходить 13 апреля-13 октября 2025 года в японском городе Осака на тему “Designing Future Society for Our Lives”.