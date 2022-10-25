Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что республика поможет Европейскому союзу (ЕС) заместить российские энергоресурсы. Об этом он высказался во время выступления по видеосвязи на конференции по восстановлению Украины в Берлине, передает РИА Новости.

По его словам, с помощью республики Евросоюз получит возможность замещать российские энергоресурсы, а потенциальный экспорт украинской электроэнергии на десятки гигаватт сможет стать «одной из фундаментальных опор европейской климатической политики».