Кремль не видит никаких оснований для того, что Турция будет злоупотреблять своим положением в вопросах сотрудничества с Россией по закупкам газа, отметил в беседе с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Есть мировая конъюнктура для торговли газом, и, разумеется, никто не собирается выходить за грани разумного, это понимают и наши турецкие партнеры, это понимаем и мы. Поэтому здесь мы никаких оснований для такой обеспокоенности не видим», — ответил он на вопрос о том, не опасаются ли в Кремле, что Турция будет злоупотреблять своим положением как один из крупнейших получателей российского газа.