Риши Сунак официально стал премьер-министром Великобритании после аудиенции у короля Карла III в Букингемском дворце.
Об этом сообщает Sky News.
Ранее король официально принял отставку предшественницы Сунака Лиз Трасс.
Риши Сунак официально стал премьер-министром Великобритании после аудиенции у короля Карла III в Букингемском дворце.
Об этом сообщает Sky News.
Ранее король официально принял отставку предшественницы Сунака Лиз Трасс.
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Кто-нибудь в стране работает над избавлением на ТВ вонючих индийских каналов? Почему населению подсовывают 6-7 индийских каналов в то время, как индийское шовинистическое правительство называет АЗ «агрессором» и поставляет оружие на миллионы долларов армянским головорезам. В этой стране кто-нибудь чем-нибудь занимается на благо интересов не только своего кармана?
Очень интересное соцветие у всего этого вопроса, а именно в то время когда Азербайджан очень сильно дружит с Пакистаном, который является бывшей Индией, с мусульманским населением, которых создала Британия, а Индия в то же время дружит с Арменией против Пакистана и Азербайджана…. создавая взвешенное противостояние в отношениях, …. но самое интересное что все корни этих стран уходят далеко в Британской Содружество ….. в Бакинхемский Дворец (Buckingham Palace) …. потому что и Пакистан и Индия несмотря на внешние атрибуты независимых государств являются государствами доминионами Объединенного Королевства которое руководствуется соображениями взвешенной меркантильной целесообразности и ниточки от марионеток в Индии и Пакистане тянутся туда же во Дворец :))))))
Глупости! Бред! Никаких ниточек на Запад нет и быть не может. Британия — это не империалистическая, мракобесная Раиса, которая не протяжении веков мучает, истребляет и продолжает разрушать соседей даже в 21 веке. Проклятая Раиса никак не сдохнет, Украине сил и великих побед!