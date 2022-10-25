Академик Иса Габиббейли избран президентом НАНА.
Ранее на общем собрании была утверждена кандидатура Исы Габиббейли на пост президента НАНА. Он стал единственным кандидатом на этот пост.
Академик Иса Габиббейли избран президентом НАНА.
Ранее на общем собрании была утверждена кандидатура Исы Габиббейли на пост президента НАНА. Он стал единственным кандидатом на этот пост.
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Это не выборы, а пародия, впрочем в «ритме» всех «выборов», которые проходят в республике. В АЗ нет свободных выборов. Если цивилизованный мир уже давно живет в 21 веке, АЗ плетется в рядах отсталых стран с феодально-кланово-коррупционным укладом жизни на всех уровнях общества.
Льём воду на мельницу западных критиков, а потом удивляемся почему нас так не любят. А за что любить? Изучайте западный менталитет, для них подобный строй и подобные «выборы», подобные тенденции — дикость, которую они пережили еще в 18 веке.