Министр казначейства и финансов Турции Нуреддин Небати заявил, что будет добиваться скидки от «Газпрома» на газ, сообщает газета The Financial Times.

Небати отметил, что Россия и Турция сохраняют хорошие экономические отношения, в связи с чем он будет добиваться получения скидки на большой объем закупленного в России газа.

«Турция действует осторожно в рамках международной финансовой системы. Она не станет вести себя таким образом, который приведет к нарушениям в международной финансовой системе. Мы ясно даем это понять. К нам все приходит законным путем», — заявил Небати.

Кроме того, турецкий чиновник отметил, что попросит «Газпром» о предоставлении отсрочки по оплате за газ.