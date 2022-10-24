Сегодня мы провели широкий обмен мнениями о нашей будущей энергетической политике. Как отметил и премьер-министр, реализованные проекты уже успешно функционируют. Мы думаем о новых проектах. Мы намерены увеличить экспорт газа на мировые рынки. В этом году мы экспортируем 22 миллиарда кубометров, в следующем году экспорт увеличится. В Меморандуме о стратегическом партнерстве в энергетической сфере, подписанном между Европейской комиссией и Азербайджаном в июле этого года, указывается, что в предстоящие 5 лет Азербайджан удвоит экспорт газа в Европу. То есть таково наше намерение, и такие возможности у нас есть. Таким образом, мы планируем, что в 2027 году экспорт азербайджанского газа только в Европу достигнет 20 миллиардов кубометров. Конечно, предстоящая в связи с этим работа обсуждалась в двустороннем формате, есть необходимость в дальнейших обсуждениях. В то же время в следующем году будет увеличен экспорт по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан. Наряду с этим, мы также хотим использовать нефтепровод Баку-Супса, который в настоящее время не эксплуатируется. Мы говорили и об этом. Я проинформировал господина премьер-министра о наших планах. В этом есть большая потребность и для этого имеется большой потенциал.

Об этом сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе совместного заявления для прессы с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.

«Планируемый к реализации новый проект связан с электроэнергией. Азербайджан стремится экспортировать свою электроэнергию на мировые рынки. Разумеется, наше экспортное направление проходит через Грузию. Только на освобожденных землях можно использовать виды возобновляемой энергии мощностью 10 гигаватт. В Каспийском море эта цифра достигает 157 гигаватт. То есть это цифра, подтвержденная международными экспертами, и это очень большая цифра. Конечно, производство и экспорт этой энергии – наша задача на предстоящие годы. Здесь Грузия и Азербайджан, как и в других сферах, будут активно сотрудничать. Словом, имеются большие возможности для увеличения экономического потенциала нашего региона – энергоресурсы, транспортные коридоры.

Должен также сказать, что объем грузоперевозок между Грузией и Азербайджаном в этом году увеличился на 75 процентов. Хочу сообщить, что мы намерены довести пропускную способность железной дороги Баку-Тбилиси-Карс до 5 миллионов тонн. С этой целью в этом и в следующем годах Азербайджан вложит дополнительные инвестиции в этот проект. Все инвестиции уже готовы, и мы дали старт этому процессу. Потому что в мире есть большая потребность в транспортных маршрутах, проходящих посредством Каспийского моря через Азербайджан, Грузию и соседние страны. Новые транспортные маршруты отвечают интересам всех стран, расположенных вдоль них, и в связи с новой геополитической ситуацией, и в целом. Поэтому доведение пропускной способности железной дороги Баку-Тбилиси-Карс до 5 миллионов тонн и одновременно увеличение объемов грузов, транспортируемых из Средней Азии и Азии в целом в западном направлении и обратно с использованием грузинских портов создают уже новую реальность. Мы должны быть к этому готовы. Должен сказать, что мы намерены увеличить пропускную способность Бакинского международного морского торгового порта с 15 до 25 миллионов тонн. Все указания уже даны и средства будут выделены. Поэтому должна быть тесная координация между Грузией и Азербайджаном в транспортном секторе. Потому что наши совместные проекты должны быть завершены одновременно. Чтобы быть транзитной страной, обязательно нужно иметь хорошие отношения с соседями. Потому что без этих отношений с соседями никакая страна не может стать надежной транзитной страной. А наши дружеские, братские, партнерские отношения с Грузией создают эти возможности. Поскольку в настоящее время во всем мире и в Европе существует большая потребность в энергоресурсах, Грузия и Азербайджан будут действовать единым фронтом в этом вопросе, бить в одну точку, обеспечивая свои национальные интересы. Посмотрите, насколько важны отношения между двумя братскими странами для региона, для Европы и для мира.

Еще раз хочу сказать, что в основе всех этих успехов лежат наша дружба, дружба наших народов, дружба лидеров и совместная деятельность. Поэтому хочу еще раз выразить благодарность премьер-министру за эту прекрасную возможность, за приглашение в это прекрасное место, желаю дружественному, братскому грузинскому народу постоянного благополучия, процветания и мира. Спасибо», — отметил президент Азербайджана.