Президент Франции Эмманюэль Макрон раскритиковал США за двойные стандарты в подходе к установлению цены на свой газ, который европейцам продают в три-четыре раза дороже, чем он стоит на внутреннем американском рынке. Об этом французский президент заявил на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе.

«Американский газ стоит на внутреннем рынке в три-четыре раза дешевле, чем та цена, по которой его предлагают приобретать европейцам, — сказал Макрон. — Это двойные стандарты».