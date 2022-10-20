Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что экс-премьер Италии Сильвио Берлускони, вероятно, находится под впечатлением от российской водки, обвиняя президента Украины Владимира Зеленского в войне РФ против Украины.

«Любой кризис открывает дорогу для настоящих лидеров. Пока господин Берлускони находится под впечатлением от российской водки в компании последних пяти друзей Путина (президента РФ Владимира Путина) в Европе, Джорджия Мелони (лидер партии «Братья Италии» и главный кандидат в премьеры) демонстрирует, что такое подлинные принципы и понимание глобальных вызовов. Каждый выбирает свой путь», — подчеркнул Подоляк.