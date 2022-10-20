Сегодня в Джебраиле состоялось наше официальное мероприятие. На самом деле города нет. Там, где мы находимся, находились здания, жили люди, кипела жизнь. Но во время оккупации армяне разрушили все наши города и села.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы в городе Джабраил.

«Эти разрушенные здания остались от города Джебраил, и эти разрушения вызваны не Первой карабахской войной, а армянами во время оккупации. Посмотрите, сколько ненависти у них было к народу Азербайджана, что они разрушили все здания. Главной целью этого было то, чтобы азербайджанцы никогда не вернулись на эти земли. По их мнению, азербайджанцам не должно быть пути назад. Однако мы вернулись, вернулись, пролив кровь, вернулись после боев, и сегодня в этот район вернулась жизнь, мы видим это на примере села Агалы», — сказал глава государства.

Отметив, что вчера он побывал в селе Агалы и в расположенной там школе, президент Азербайджана сказал, что ни один из 70 детей, обучающихся в школе, ранее не видел этого места: «Даже многие из их родителей родились во время оккупации, многие из них сами были детьми во время оккупации. Но они вернулись. Потому что влечет земля, влечет Родина, и мы все вернемся. Все бывшие внутренне перемещенные лица вернутся, и мы делаем все возможное для их возвращения, мы работаем день и ночь, и наши турецкие братья с нами в этой строительно-восстановительной работе».