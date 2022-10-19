Официальные лица Белого дома предпринимают все возможные шаги, чтобы президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин не встретились лично на саммите G20 на Бали в следующем месяце. Об этом 19 октября пишет Politico.

По его данным, в администрации Байдена не исключают, что лидеры двух стран в какой-то момент могут оказаться на одном и том же большом пленарном заседании. Но уверены, что личная встреча исключена – американский президент не хочет встречаться со своим российским коллегой даже в коридоре или на групповом фото лидеров, пишет издание.