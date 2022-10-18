Американский нефтяной гигант Exxon Mobil полностью покинул Россию после того, как российское правительство в одностороннем порядке прекратило свое участие в нефтегазовом проекте «Сахалин-1». Об этом сообщает CNN.

«Мы приложили все усилия для взаимодействия с российским правительством и другими заинтересованными сторонами. Двумя постановлениями российское правительство в одностороннем порядке прекратило наши интересы в «Сахалине-1″, и проект был передан российскому оператору», — заявил представитель Exxon Mobil.

Exxon Mobil еще 2 марта заявила о выходе из проекта «Сахалин-1», отказавшись инвестировать в Россию. Exxon Mobil управляла проектом «Сахалин-1» от имени Международного консорциума японских, индийских и российских компаний.

В начале августа Exxon заявила о переговорах по передаче своей 30% доли неустановленной третьей стороне. Путин, со своей стороны, издал указ о запрете выхода иностранных акционеров из нескольких стратегических проектов, включая «Сахалин-1», до конца года.