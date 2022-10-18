Определены административные меры, которые будут применены к учащимся, нарушающим правила дисциплины в школах, сообщает АПА.

По словам заведующего Отделом организации и управления общего и дошкольного образования Министерства науки и образования Эльнура Алиева, административные меры будут применяться с учетом уровня поведения учащихся. Меры включают: взгляд учителя, невербальное отношение, спокойный разговор со школьником, предупреждение, отстранение, поддержка связи с родителем, оставление ученика в школе после уроков, направление к психологу, желтое предупредительное письмо, оранжевое предупреждение, красное предупреждение.