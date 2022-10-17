Иран сочувствует и осуждает жестокое нападение на мирное население Азербайджана со стороны ВС Армении в ходе 44-дневной войны.

Об этом заявил посол Ирана Сеид Аббас Мусави, посетивший сегодня место ракетных обстрелов в Гяндже.

Мы были очень шокированы подобного рода жестокой атакой со стороны Армении на мирное население Азербайджана в Гяндже, сказал посол отметив, что Иран понимает боль Азербайджана.

«И сегодня мы с послами разных стран прибыли сюда, чтобы почтить память жертв этого жестокого нападения»,- добавил дипломат.