Министр экономики и промышленности технического правительства Болгарии Никола Стоянов заявил, что страна решила вопрос с поставками газа на год вперед, сообщает ТАСС.

По словам главы Минэкономики, «Болгария обеспечена голубым топливом», цены на газ «понятны», и бизнес в стране «может развиваться спокойно».

При этом Стоянов отметил, что ситуация с поставками газа «динамична», но сейчас у Болгарии имеется долгосрочный договор с Азербайджаном, а также соглашения о поставках сжиженного и трубного газа.

«На торгах по поставке газа, которые мы объявили, ожидаются очень конкурентные цены, так что можно сказать, что кризис мы преодолели», — резюмировал министр.