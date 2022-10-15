Российский вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия не видит перспектив для снижения цены газа в Европе в ближайшее время.

Об этом он сказал в ходе выступления на форуме «Российская энергетическая неделя».

«Неизвестно, конечно, как дальше будет, но на сегодняшний день в перспективе в ближайшее время мы не видим предпосылок, чтобы цены на газ вернулись к тем уровням, которые раньше были», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим он добавил, что в России осуществляется государственное регулирование цена на газ и она составляет около $70 за 1 тыс. куб. м.