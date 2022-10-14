Иран готов к своповым поставкам российского природного газа.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя министра нефти Ирана Ахмада Асадзаде.

«Мы на сто процентов готовы. Наша инфраструктура готова. Мы проделали всю необходимую работу… Мяч на стороне России, как мы говорим», — отметил Асадзаде.

Он не исключил, что поставки могут состояться до конца 2022 года. Но для этого нужно, чтобы Россия согласовала данный вопрос с Туркменистаном. Предполагается, что маршрут транзита будет проходить через эту страну.