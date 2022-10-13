Уважаемые коллеги, масштабные проекты транспортной инфраструктуры, реализуемые Азербайджаном, превратили нашу страну в один из важнейших международных транспортных и логистических центров.

Об этом заявил президент Ильхам Алиев во время выступления на заседании 6-го саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

Президент Ильхам Алиев сообщил, что за первые девять месяцев 2022 года транзит через территорию Азербайджана увеличился примерно на 65 процентов:

«Азербайджан вносит важный вклад в развитие транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг. Азербайджан активно продвигает создание Зангезурского коридора, который станет важной частью Среднего коридора».