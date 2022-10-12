Группа «Россети» и «Азерэнержи» на полях РЭН-2022 подписали соглашение о намерениях долгосрочного сотрудничества, которое нацелено на углубление взаимодействия в эксплуатации и развитии электросетевой инфраструктуры двух стран. Об этом говорится в сообщении российского холдинга по итогам подписания соответствующего документа, подписи под которым поставили заместитель генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг «Россетей» Алексей Мольский и вице-президент «Азерэнержи» Вугар Шахмурадов.

«Соглашение будет способствовать расширению кооперации между нашими странами в рамках проведения совместных исследований и разработок, более эффективному использованию электрической энергии с учетом требований обеспечения безопасности и защиты окружающей среды», — отметил Мольский.

Соглашение заключено сроком на три года. При этом компании намерены сотрудничать в области проектирования, строительства и реконструкции межгосударственных линий электропередачи, проводить совместные исследования возможности реализации интеграционных проектов, в том числе энергетического коридора «Север — Юг» и замыканию Закавказского энергокольца.

Наряду с этим «Россети» и «Азерэнержи» планируют осуществлять обмен опытом в эксплуатации, техобслуживании и ремонте электросетевых объектов, взаимодействовать по вопросам предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в электросетях на приграничных территориях обеих стран. Также предполагается совместная работа в области развития кадрового потенциала.

«Приоритетом является перспективное строительство новых межгосударственных линий электропередачи для повышения надежности наших энергетических систем», — сказал Шахмурадов.