Президент России Владимир Путин в Астане в четверг проведет встречу с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Москва намерена предложить провести очередной трехсторонний саммит с участием Баку и Еревана, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Мы будем предлагать провести очередной саммит в трёхстороннем формате с участием лидеров России, Азербайджана и Армении. Надеемся, что в самое ближайшее время нам удастся согласовать сроки для проведения этого саммита», — сказал Ушаков.

«Мы высоко ценим связи с Азербайджаном. Естественно, мы будем обмениваться мнениями не только по двусторонним вопросам, но и по ситуации в азербайджано-армянских отношениях», — сказал Ушаков.

Представитель Кремля подчеркнул, что достигнутые при личном посредничестве Владимира Путина трехсторонние соглашения являются основой для стабилизации отношений между Баку и Ереваном.