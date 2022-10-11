Полгода назад мы подписали Декларацию о стратегическом партнерстве, что вывело наши отношения на качественно новый уровень.

Об этом заявил президент Ильхам Алиев прессе после церемонии подписания азербайджано-кыргызских документов в Бишкеке.

«Сегодня мы рады отметить, как эта Декларация была реализована. Потому что многое из того, что мы определили полгода назад, уже трансформируется в реальное политическое поле. Мы подробно обсудили широкий спектр вопросов, начиная с культурно-гуманитарного сотрудничества, экономического взаимодействия, взаимодействия в сфере транспорта и заканчивая вопросами, которые касаются сферы образования и высоких технологий», — отметил глава государства.

Президент Азербайджана сообщил, что «два азербайджанских спутника — Azersky и Azerspace-1 уже оказывают услуги нашим кыргызским партнерам, и мы определили пути дальнейшего развития совместной деятельности в этой сфере».