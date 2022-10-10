Венгрия и Сербия договорились о сооружении нефтепровода между двумя странами для того, чтобы российская нефть из нефтепровода «Дружба» могла поступать в Сербию через Венгрию. Об этом сообщил официальный представитель венгерского правительства Золтан Ковач.

«Новый нефтепровод будет соединен с нефтепроводом «Дружба» и позволит Сербии получать более дешевую нефть марки Urals», — написал он на своей странице в соцсети.

Ковач добавил, что в настоящее время Сербия получает основной объем нефти по трубопроводу из Хорватии, однако «в будущем это едва ли станет возможным из-за санкций», введенных Евросоюзом против России и затронувших морские перевозки топлива.