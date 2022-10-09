Азербайджан с его сбалансированной политикой имеет все шансы значительно увеличить свою долю на европейском газовом рынке, сообщает Trend.

Об этом сказал Даниэль Помье Винчелли, исследователь из итальянского университета Сапиенца.

Он отметил, что конфликт в Украине привел к существенному сокращению поставок энергоносителей из России в Европу, в связи с чем еще большую важность приобретает азербайджанский газ.

«Безусловно, при надлежащих инвестициях у Азербайджана есть очень хорошие шансы удвоить свой экспорт газа в Европу за 3-4 года. Хотя и со стороны европейцев есть потребность в масштабных инвестициях», — сказал эксперт.

Что касается недавно запущенного интерконнектора Греция-Болгария (IGB), Винчелли отметил, что этот проект является значительным вкладом в укрепление Южного газового коридора (ЮГК) и в планы ЕС по диверсификации своих источников энергии.