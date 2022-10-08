Террористическую деятельность Украины на территории РФ финансируют США и страны НАТО, заявил aif.ru президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров.

Комментируя сегодняшний теракт на Крымском мосту, он напомнил, что России по сути противостоит не Украина, а страны НАТО и Америка.

«Украина […] воюет на те деньги, которые ей платят американцы и другие страны НАТО. Украинцы, финансируемые Западом, понимая, что война будет длительной, используют терроризм, убийства и диверсии», – заявил Гончаров.