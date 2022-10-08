В аннексированном Крыму могут находиться около 50 тысяч российских туристов, указывает Ассоциация туроператоров России.

При этом, по данным организации, железнодорожное и транспортное сообщение полуострова с Россией «полностью приостановлено». «Глава» Крыма Сергей Аксенов поручил продлить на один день проживание в гостиницах и отелях полуострова для собиравшихся уезжать туристов.

РЖД тем временем прекратили на неопределенный срок продажу билетов на поезда, следующие в Крым и из него, также отменены все автобусные рейсы.