Сотни тысяч медсестер по всей Великобритании проголосуют за забастовку, которая рискует нарушить работу Национальной службы здравоохранения (NHS) этой зимой, пишет The Guardian.

Впервые за свою 106-летнюю историю Королевский колледж медсестер (RCN) голосует за забастовку 300000 своих членов и рекомендует им проголосовать также.

Голосование проводится в знак протеста против принятого в июле решения правительства повысить заработную плату большинству сотрудников NHS на 5%. Но медсестры должны получить надбавку на 5% выше инфляции, которая в настоящее время составляет 10,1%, утверждает RCN.

«Это уникальная возможность для поколения повысить вашу заработную плату и бороться с нехваткой персонала, которая подвергает пациентов риску», — сказал Пэт Каллен, генеральный секретарь и исполнительный директор профсоюза. Он считает, что правительства неоднократно пренебрегали медсестрами и ценностью ухода за больными.