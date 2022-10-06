Сегодня энергоресурсы Азербайджана пользуются большим спросом в Европе. Важность реализуемых нами проектов сегодня еще более очевидна.

Об этом президент Ильхам Алиев сказал в интервью азербайджанским телеканалам в Праге.

Подчеркнув, что Евросоюз является очень важным партнером для Азербайджана, глава государства сказал, что ведется работа над новым соглашением.

«Подавляющая часть договоренностей уже согласована, а остальные вопросы носят не очень принципиальный характер. Появились новые возможности для сотрудничества в области транспорта. Потому что географическое положение Азербайджана, современная транспортная инфраструктура — транспортные коридоры Восток-Запад, Север-Юг очень важны и для Европы», — сказал президент Азербайджана.