Импорт природного газа в Турцию в июле 2022 года сократился на 15,7 процентов по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и составил около 3 млрд 411 млн кубометров. Об этом свидетельствует доклад Управления по регулированию энергетического рынка, передает «Анадолу».

В целом, около 3 млрд 28 млн кубометров импорта было реализовано по трубопроводам и 383 млн кубометров в виде сжиженного природного газа (СПГ) танкерами.

За отчетный период импорт природного посредством трубопроводов сократился на 13 процентов, а поставки посредством СПГ-танкеров — на 32,6 процентов.

В июне наибольшие объемы природного газа Турция закупила у России — 1 млрд 448 млн кубических метров. Далее следуют Иран — 870 млн кубометров, и Азербайджан — 710 млн кубометров.

За указанный период импорт газа из России сократился на 37,2 процента, а из Ирана и Азербайджана вырос соответственно на 37,5 и 31,5 процентов.