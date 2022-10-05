Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и министр экономического развития России Максим Решетников обсудили торгово-экономическое сотрудничество между двумя странами.

Об этом написал в соцсети Twitter Микаил Джаббаров.

«Мы обсудили расширение торговых отношений между нашими странами, создание кластеров в рамках экономического сотрудничества, проведение азербайджано-российского межрегионального форума, а также продвижение партнерства по экономическим зонам», — отметил министр.