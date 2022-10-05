Анкара и Москва обсуждают возможность использования турецкой платежной системы Troy в качестве альтернативы «Миру», пишет газета Aydınlık со ссылкой на источники.

В публикации утверждается, что Центральные банки двух стран проводят плановые переговоры по вопросам платежей за энергоносители, использования национальных валют, защиты финансовых систем двух стран от санкций и, возможно, создания линии SWAP.

Источники издания отмечают, что руководитель Центрального банка Турции Шахап Кавчиоглу, который придерживается мнения, что торговлю между государствами следует вести в национальных валютах, также проявил интерес в данном направлении.

В публикации отмечается, что российские финансовые организации, которые находятся вне санкционных мер США, смогут подключить платежную систему Troy с разрешения Банка России или если они открывают счет в турецких банках, работающих в России и получают карту, интегрированную с Troy, то российские туристы смогут совершать покупки по этим картам в Турции.