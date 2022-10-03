Турция попросила Россию отсрочить часть платежей Анкары за природный газ до 2024 года в попытке смягчить экономический ущерб от повышенных цен на энергоносители, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

«Турецкий государственный импортер энергоносителей Boru Hatlari ile Petrol Tasima AS, или Botas, стремится отложить часть платежей до 2024 года», — пишет агентство, ссылаясь на анонимного собеседника. Источники Блумберг отмечают, что пока не ясно, приведут ли переговоры к какому-либо соглашению.

По данным Блумберг, сильная зависимость Турции от импорта энергоносителей усилила давление на ее валюту и бюджет. Агентство пишет, что турецкая лира обесценилась более чем на 28% по отношению к доллару с начала года, что является самым большим показателем среди развивающихся рынков после аргентинского песо. В то же время, отмечает агентство, дефицит торгового баланса Турции в августе вырос более чем в два раза по сравнению с тем же месяцем годом ранее и составил 11,2 миллиарда долларов.