В Ходжавендском районе произошел взрыв мины, сообщает АПА.

Инцидент был зафиксирован сегодня около 11:00.

Расим Керимзаде, являющийся рабочим на строительстве дороги Ахмедбейли-Физули-Шуша, перешел на территорию лесного массива и подорвался на противопехотной мине:

«В результате взрыва Расиф Керимзаде получил различные повреждения ноги. Он был немедленно доставлен в больницу сотрудниками полиции. Серьезной угрозы его жизни нет».

Отметим, что подорвавшийся на мине Расиф Керимзаде является сотрудником компании, строящей дорогу Ахмедбейли-Физули-Шуша.