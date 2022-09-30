Экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что мир никогда не признает фиктивные референдумы, которые РФ провела на территории России. Такое мнение он 30 сентября опубликовал в Twitter.

«Владимир Путин, ваше выступление – это обман и позор. Мир никогда не должен мириться с вашими фиктивными референдумами или вашей жестокой и незаконной попыткой колонизировать Украину. Мы стоим на стороне народа Украины и будем поддерживать его, не дрогнув, пока его страна не станет единой и свободной», – написал он.