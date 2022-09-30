Я хотел бы довести до вашего сведения еще один важный вопрос, которым я поделился с г-ном Алиевым предложением, которое я получил вчера. Помимо Болгарии, к нам обратились еще 3 страны Европы — Румыния, Венгрия и Словакия — на покупку и транспортировку дополнительных объемов газа.

Об этом говорится в заявлении президента Болгарии Румена Радева для прессы по итогам встречи с азербайджанским коллегой в расширенном составе.

«Летом этого года — в июле — господин Алиев и госпожа фон дер Ляйен подписали документ. Согласно этому документу, следует применять новый подход. Благодаря этому, вместо того, чтобы ждать годами — вы знаете, что для расширения существующей здесь инфраструктуры нужны большие инвестиции — мы можем сразу направлять азербайджанский газ в другие страны через инфраструктуру в этих 4-х странах. Таким образом, газ может доставляться в Центральную, Западную и Южную Европу быстрее и надежнее. Это предложение будет официально представлено завтра. Мы обсудим это с президентом Еврокомиссии и представителями этих 4 стран. Мы готовы к этому. Мы можем организовать встречу на высоком уровне в течение месяца. С этим мы можем продвинуть проект вперед, мы можем начать этот проект», — отметил Радев.

«В настоящее время мы ищем новые возможности в условиях высокого спроса на газ и кризиса. Мы с президентом Алиевым обсудили разные вопросы, разные мнения. Потому что нам нужен газ в производстве цемента, производстве стекла и других производственных сферах. В Азербайджане также производится различная продукция. Таким образом, мы сможем покупать газ напрямую у Азербайджана. Это очень важный вопрос, и этот газ уже можно через нас транспортировать на рынки третьих стран. Здесь мы экономим транспортные расходы и время. Болгария будет принимать более активное участие в этом процессе, и наша газовая компания «Булгаргаз» будет играть более активную роль. Мы, конечно, еще раз обсудим этот вопрос с господином Алиевым, каковы наши возможности и какие у нас есть варианты. Мы заинтересованы в этом вопросе и также будем рассматривать возможность преобразования природного газа в электричество. Это важный вопрос не только для Болгарии, но и для Европейского Союза. Безусловно, Меморандум о взаимопонимании по стратегическому партнерству очень важен», — добавил болгарский лидер.