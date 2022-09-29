Турецкий государственный банк Ziraat bankasi приостановил обслуживание карт российской платежной системы «Мир» в Турции.
Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на генерального директора банка Альпаслана Чакара.
Турецкий государственный банк Ziraat bankasi приостановил обслуживание карт российской платежной системы «Мир» в Турции.
Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на генерального директора банка Альпаслана Чакара.
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