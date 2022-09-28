Решение турецких банков отказаться от использования системы «Мир» принято под беспрецедентным давлением США, Москве и Анкаре нужно совместно искать пути противодействия этому. Об этом заявил в среду журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Понятно, что банки и экономоператоры находятся под сильнейшим давлением США, им угрожают вторичными санкциями для банковской системы. И это решение, понятно, принято под этим беспрецедентным давлением. Ситуация сложная, и, конечно же, нужно совместно искать пути противодействия этому давлению таким образом, чтобы как минимум не наносить вреда нашему торгово-экономическому сотрудничеству и не лишать комфортных условий многих миллионов российских туристов, которые ежегодно посещают Турцию», — сказал представитель Кремля.