Прекращение использования в Турции российской платежной системы «Мир» является саботажем Вашингтона против турецкой экономики. Об этом заявил Aydınlık глава отдела экономической политики турецкой партии «Родина» Хакан Топкурулу.

Топкурулу напомнил, что «Мир» – единственное банковское приложение, через которое могут проходить кредитные карты путешественников из РФ, желающих посетить Турцию и потратить деньги. По его словам, приостановка работы российской платежной системы в стране вкупе с угрозами Вашингтона означает отсутствие путешественников из РФ в Турции.

Он добавил, что подобные действия США – «вражеские» и направлены против туризма Турции.

«Если Турция, испытывающая огромный дефицит текущего счета, не может принимать российских туристов, она лишь накладывает санкции на себя. Учитывая, что Турция – самая посещаемая россиянами страна, масштабы саботажа становятся понятными. Объектом нападения является не только турецкий туризм, но и непосредственно турецкая экономика», – сказал Хакан Топкурулу.

Он призвал правительство не оставлять банковскую систему Турции «в одиночестве перед лицом Вашингтона». По его словам, турецкий кабмин, наоборот, должен защищать и поощрять ее.

«Это ожидание турецкой индустрии туризма, наших рабочих, работающих в этом секторе, и наших торговцев, ведущих бизнес в туристических регионах. Турция не может поддаться угрозам санкций со стороны США. Санкции против России – это санкции против Турции», – заключил Топкурулу.