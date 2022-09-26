Армия Азербайджана лидирует на Южном Кавказе по индексу силы. Об этом свидетельствует международный рейтинг Global Firepower.

Азербайджан в списке занимает 63-е место (между Хорватией и Казахстаном). Грузия находится на 88-м месте (между Чадом и Замбией), а Армения – на 97-м (между Ирландией и Бахрейном).

Братская Турция в списке находится на 13-м месте (между Египтом и Ираном).

Возглавляют список США, Россия, Китай, Индия и Япония. Замыкают — армии Сомали, Косово и Бутана. Всего в рейтинге представлены 140 стран.