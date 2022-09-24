Японская автомобилестроительная компания Mazda задумалась о прекращении производства автомобилей в России. Об этом стало известно газете Nikkei.

Речь идет о совместном предприятии во Владивостоке, производство на котором уже приостановлено. Как напомнило издание, в марте текущего года компания заявила о прекращении экспорта запчастей на завод. Тогда же сообщалось, что производство машин прекратится, когда закончатся запасы.

В настоящее время никаких решений о прекращении продаж или технического обслуживания не принято. Однако, утверждается в материале, компания рассматривает такую возможность.

По данным газеты, в прошлом году японский автопроизводитель продал около 30 тысяч автомобилей Mazda.