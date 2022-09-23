В Баку грузовой автомобиль сбил насмерть сотрудницу и студента Государственной таможенной академии.

Инцидент был зафиксирован на дороге Забрат-Маштага в столице.

Житель Агдашского района Фирдовси Эйвазов на грузовом автомобиле марки «Камаз» с государственным регистрационным знаком 99-XD-495 сбил переходящих дорогу жительницу Агдашского района Антигя Микаилову, 1975 года рождения, и жителя Баку Эльвина Азизли, 2004 года рождения.

Они скончались на месте происшествия в результате полученных травм.

А.Микаилова была сотрудницей, а Эльвин Азизли — студентом II курса академии.