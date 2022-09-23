Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Виктор Медведчук, после обмена на украинских военнопленных, отправился из Турции в Россию.

«Мы рассмотрели более 200 имен при обмене пленными. Все 200 человек у нас, это наши гости. Есть одно имя, на котором Путин особо остановился. Мы этого человека отправили в Россию», — приводит его слова ТАСС.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, где в настоящее время находится Виктор Медведчук.

Пескову также неизвестно, общался ли президент России Владимир Путин с Медведчуком после информации об освобождении политика из плена.