Усилена борьба с незаконными денежными переводами из Азербайджана в зарубежные страны или из-за рубежа в Азербайджан.

Это нашло отражение в предложенных изменениях в Уголовный кодекс и Кодекс об административных проступках, которые были обсуждены на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству и рекомендованы на пленарном заседании парламента, передает АПА.

Согласно предложенной поправке в Уголовный кодекс, к уголовной ответственности будет привлечено физическое лицо, организовавшее перечисление денежных средств на сумму свыше 50 тысяч манатов незаконными способами.

Согласно предложенным изменениям в Кодекс об административных проступках, предусматривается привлечение к административной ответственности лица, организовавшего незаконный перевод из Азербайджана в зарубежные страны или из-за рубежа в Азербайджан денег на сумму до 50 тысяч манатов.